Валютний ринок понеділка: хід торгів

У понеділок котирування безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку знову пішли вниз. Причиною стали продажі великих державних компаній, яким знадобилася гривня для розрахунків по платежах у третьому кварталі.

У той же час далеко не всі покупці погоджувалися купувати дорожче 26,70 гривень. Національному банку довелося втрутитися і вийти з інтервенцією на покупку на рівні 26,70, але як тільки регулятор купив свої «традиційні» 5 млн доларів і пішов з ринку, котирування прискорили падіння, опустившись до обідньої перерви в район 26,62-26,64 гривень.

Слідом за безготівковим знизився і курс готівкового долара в оптових обмінниках Києва. Вранці готівкового «американця» продавали по 26,72-26,73 гривень. До обіду цінник опустили до 26,68-26,69 гривень.

Євро на FOREX в понеділок опустився з 1,1727 до 1,1685 долара, але на цьому рівні його почали активно брати, і він повернувся вище рівня 1,17. Готівковий євро в першій половині дня подешевшав на 4 копійки: з ранкових 31,24-31,26 цінник опустили до 31,20-31,22 гривень.

Зростання цін на нафту продовжує надавати підтримку російського рубля, який в понеділок виріс до 72,52 рублів за долар. Поліпшити результат поки не вдалося: на цьому рівні рубль натрапив на стіну продажів і відскочив до 72,65 рублів за долар. У Києві ціна готівкового рубля другий тиждень не змінюється, залишаючись стабільною на рівні 3,63-3,65 гривні за 10 рублів.

Також другий тиждень зберігається стабільною і ціна на польський злотий. У столиці його можна купити за 6,78-6,80 гривень.