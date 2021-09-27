Періс Гілтон з'явилася на публіці з нареченим

Американська співачка Періс Гілтон готується до розкішного весілля з бойфрендом Картером Руемом. Артистка оприлюднила серію романтичних фото з обранцем, повідомляє 24 Канал.

На весілля Періс і Картера чекає увесь світ шоу-бізнесу. Артистка готує масштабне святування, про яке говоритимуть у різних куточках планети. А наразі вона насолоджується романтичним статусом нареченої.

Днями закохані позували на одному з заходів, які відвідали разом. Періс одягнула на подію стриману чорно-білу сукню довжини міді з принтом у клітинку. Талію підкреслила коротким білим ремінцем і поєднала вбрання зі стильними туфлями-човниками на підборах у тон.

Фото з інстаграму співачки