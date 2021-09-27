У Києві затримали рейдерів за спроби заволодіти підприємством

Чоловік та жінка намагалися змінити засновника та керівника об’єкту, запропонувавши грошову винагороду приватному нотаріусу. Фігурантам повідомлено про підозру. Відтепер їм загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Про це повідомила прес-служба﻿ Національної поліції.

Слідчі Деснянського управління поліції припинили незаконне заволодіння корпоративними правами підприємства. У рамках розслідування кримінального провадження, розпочатого за фактом здійснення замаху на протиправне заволодіння підприємства з активом у 40 мільйонів гривень, правоохоронці встановили причетних осіб.

«Ми затримали чоловіка та жінку одразу після передачі реєстратору грошової винагороди - 20 тисяч доларів, які ми у ході проведення обшуку в офісному приміщенні вилучили. 56-річного чоловіка та його 58-річну спільницю затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України» , - розповів начальник слідчого відділення Деснянського управління поліції Сергій Митич.

фото: Київська міська прокуратура

Фігурантам уже повідомили про підозру у злочині. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Спільникам загрожує позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років.