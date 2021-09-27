КПП уздовж угорського кордону з'єднає оновлена траса

Уздовж українсько-угорського кордону в Закарпатській області незабаром завершиться ремонт на дорозі державного значення М-25 КПП "Соломоново" – Велика Добронь – Яноші з під'їздом до КПП "Косино", повідомляє УНІАН.

Роботи на об'єкті виконуються цілодобово, завив перший заступник голови Закарпатської ОДА Мирослав Білецький у Facebook і опублікував відео дорожньо-відновлювальних робіт.

На дорозі М-25 відновлюється прикордонна ділянка протяжністю 39 км. Через перенасиченість ґрунтів вологою в ході робіт підряднику довелося вилучити близько 10 тисяч кубометрів вологого ґрунту і замінити його новим. Одночасно на дорозі було обладнано водовідведення.

Також на об'єкті було укріплено узбіччя, влаштовано нові автобусні зупинки та металеве бар'єрне огородження. На відрізку разом з ремонтом дороги проходить також реконструкція шести малих мостів і шляхопроводу. Після закінчення ремонту дорожникам залишиться нанести нову розмітку і встановити дорожні знаки.

Загалом у Закарпатській області за програмою "Велике будівництво" у 2021 році буде відновлено 80 км прикордонних доріг.