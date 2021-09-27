Біла ванна кімната: плюси і мінуси світлого інтер'єру

Незважаючи на визнану універсальність, використання білого в якості основного кольору в інтер'єрі нерідко викликає суперечки. Світлі тони візуально збільшують приміщення, створюють атмосферу чистоти та свіжості. Однак можуть надати житлу вид стерильного боксу, повідомляє Профиль.

Плюси й мінуси є й у ванній кімнати, виконаної в переважно білому кольорі.

Плюси

Більшість ванних в звичайних квартирах мають невелику площу. Світлі відтінки візуально зроблять кімнату просторіше. Також білий колір в поєднанні з глянцевими і дзеркальними поверхнями наповнить приміщення світлом, відображаючи та примножуючи штучне освітлення.

Цей колір - універсальний фон. Його можна поєднувати з будь-якими фактурами та відтінками. Добре гармоніюють зі світлим дерево, мармур і бетон. Білу базу легко перетворювати за допомогою декору. Досить повісити в такій ванні полотенца і банний халат іншого кольору, розмістити красиві декоративні свічки і санвузол придбає стильний і цікавий вид.

На світлому тлі менше помітні дефекти і забруднення. В очі не будуть кидатися відколи, потертості й нерівності в укладанні плитки. До того ж біла сантехніка коштує дешевше, ніж кольорова і тим більше чорна, і в магазинах її асортимент набагато більше.

Мінуси

Відчуття стерильності - частий аргумент противників білих інтер'єрів. Уникнути такого ефекту можна, використовуючи розбавлені теплі тони (молочний, жасминовий або перламутровий) або додавши в дизайн відтінки коричневого або бежевого.

Біла ванна може виглядати плоско і нудно. Інтер'єр без використання інших квітів може порадувати тільки поціновувачів перебільшеного мінімалізму. Тому акцент можна зробити на формі предметів, цікавих поєднаннях і благородних структурах. Наприклад, поставити дерев'яну тумбу або прикрасити стіну ефектним декором. Для любителів монохромности підійдуть чорні деталі (фурнітура, сантехніка, аксесуари).

Вважається, що білі деталі згодом втратять лиск, пожовтіє і на них буде явно видно наліт від води. Однак це загрожує меблів і сантехніці будь-якого кольору, а з проблемою пожовтіння допоможе впоратися регулярне прибирання.