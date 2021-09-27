В Україні помітили найшвидший електромобіль у світі

У Києві вперше помітили нову модель Tesla Model S Plaid 2022. На даний момент це найшвидший автомобіль компанії, повідомляє Твоя машина.

Автомобіль оснащений трьома електромоторами сумарною потужністю 1034 к.с. Це більше, ніж у Bugatti Veyron (у нього тільки 1001 к.с.). Динаміка у Тесли теж краще - сотню електрокар розвиває за 1,99 секунди, а чверть милі він долає за рекордні 9,08 секунди.

Так як продажі Rimac Nevera (розгін до 100 км / год складає 1,85 с) і Tesla Roadste (1,9 с) поки не почалися, Tesla Model S Plaid 2022 займає місце найшвидшого серійного електрокара в світі.