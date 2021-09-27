Центр Києва перекриють для транспорту на вихідних

У Києві в центрі 2 та 3 жовтня перекриють рух транспорту на низці вулиць. Причиною тому є масовий спортивний захід, повідомляє РБК-Україна.

"2-3 жовтня у центрі столиці відбудеться масовий спортивний захід "Київ Нова пошта напівмарафон 2021/Kyiv Nova poshta Half Marathon 2021", за маршрутом якого передбачено обмеження транспортного руху" , - йдеться в повідомленні.

За інформацією організаторів, рух перекриють 2 жовтня із 09:00 до 20:00 за маршрутом: вул. Хрещатик (від Майдану Незалежності до перехрестя з вулицею Прорізною).

Крім того, обмежать рух 3 жовтня з 06:30 до 16:00 на таких вулицях:

Хрещатик, 36;

Хрещатик (від перехрестя з вулицею Архітектора Городецького в сторону Бессарабської площі);

Велика Васильківська (від Бессарабської площі до вулиці Жилянської);

Саксаганського (від вулиці Шота Руставелі до проспекту Перемоги);

проспект Перемоги (від вулиці Саксаганського до вулиці В'ячеслава Чорновола);

Жилянська (від вулиці Великої Васильківської до вулиці Шота Руставелі);

Шота Руставелі;

Рогнідинська;

Еспланадна (від вулиці Рогнідинської до вулиці Басейної);

Басейна (вiд вулиці Еспланадної до вулиці Хрещатик);

Бессарабська площа;

Прорізна (від вулиці Хрещатик до вулиці Пушкінської);

Пушкінська (від вулиці Прорізної до вулиці Богдана Хмельницького);

Богдана Хмельницького (від вулиці Пушкінської до вулиці Хрещатик).

Фото: схема перекриття вулиць у Києві 3 жовтня (kyivcity.gov.ua)

Автор: Марія Кучерявець