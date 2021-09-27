Двоє ліванців намагалися вплав потрапити з України до Польщі

На Волині затримали двох громадян Лівану, які намагалися перепливти Західний Буг та нелегально потрапити до країн Європейського союзу, повідомляє УНІАН.

Зазначається, що до України двоє громадян Лівану прибули законно. Однак до країн ЄС вирішили дістатися нелегальним шляхом.

За відомостями ДПСУ, 26 вересня для нелегальної мандрівки до Польщі чоловіки обрали водний маршрут – через річку Західний Буг. Під час спроби перепливти водойму спрацювала прикордонна сигнальна міна, на яку одразу виїхала найближча група реагування.

"Порушники вирішили часу не гаяти, роздяглися і поплили до польського берега. Проте сильна течія повернула їх назад. На березі їх уже чекали прикордонники" , - розповіла керівник прес-служби Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна.

фото: ДПСУ

Наразі затримані перебувають у спеціальному приміщенні для утримання нелегалів. На них чекає суд.