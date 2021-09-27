10 найпопулярніших аеропортів для ділових поїздок

Найпопулярнішим аеропортом світу за кількістю ділових поїздок в 2021 році вважається лондонський "Хітроу", свідчать оновлені дані компанії Uber, повідомляє UBR.

Згідно з інформацією, з пом'якшенням Covid-обмежень популярність відряджень і інших бізнес-подорожей збільшується. Люди змінюють віддалену роботу на поїздки в корпоративний офіс, в повсякденне ділове життя повертаються фізичні зустрічі і професійні обіди.

За даними Uber про подорожі в Європі, на Близькому Сході і в Африці, 10 найпопулярніших аеропортів світу для поїздок по роботі виглядають так:

"Хітроу" (Лондон, Великобританія);

"Шарль де Голль" (Париж, Франція);

"Орлі" (Париж, Франція);

"Лісабон" (Португалія);

"Мадрид" (Іспанія);

"Каїр" (Єгипет);

"Джидда" (Саудівська Аравія);

"Амстердам" (Нідерланди);

"Варшава" (Польща);

"Бухарест" (Румунія).

У Києві за останні чотири місяці також зросла кількість поїздок в аеропорти: в "Київ" (Жуляни) - на 60%, в "Бориспіль" - на 24%.

Що стосується ділових подорожей по Україні, то їх число також збільшилося: з початку року клієнти Uber for Business зробили на 37,7% більше поїздок.