Усик – Джошуа 2: промоутер британця висловився про можливий реванш в Україні

Промоутер колишнього чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBF і IBO Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) Едді Хірн заявив, що Україна є не найкращою країною для проведення реваншу між його клієнтом та Олександром Усиком (19-0, 13 КО) . Глава компанії Matchroom Boxing натякнув на те, що повторний бій між боксерами планується на лютий, повідомляє Обозреватель.

Про це він заявив в інтерв'ю виданню BoxingNews24. За словами промоутера, швидше за все, наш співвітчизник знову буде битися з Джошуа у Великобританії.

"Україна? Це вкрай малоймовірно. В Україні холодно в лютому. Ми будемо співпрацювати, щоб максимізувати можливий прибуток. Я думаю, що з більшою ймовірністю повторний поєдинок пройде у Великобританії" , – розповів Хірн.

Едді Хірн заявив, що реванш не пройде в Україні. Джерело: Getty Images

Нагадаємо, що Усик здобув впевнену перемогу над Джошуа одностайним рішенням суддів і відібрав у нього чемпіонські пояси. Найскандальніший момент бою трапився в його кінці, коли Олександру не дали нокаутувати ЕйДжея, закінчивши поєдинок на п'ять секунд раніше.

Усик міг нокаутувати Джошуа, але йому не вистачило десятка секунд