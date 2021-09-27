Усик – Джошуа 2: промоутер британця висловився про можливий реванш в Україні
Промоутер колишнього чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBF і IBO Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) Едді Хірн заявив, що Україна є не найкращою країною для проведення реваншу між його клієнтом та Олександром Усиком (19-0, 13 КО) . Глава компанії Matchroom Boxing натякнув на те, що повторний бій між боксерами планується на лютий, повідомляє Обозреватель.
Про це він заявив в інтерв'ю виданню BoxingNews24. За словами промоутера, швидше за все, наш співвітчизник знову буде битися з Джошуа у Великобританії.
"Україна? Це вкрай малоймовірно. В Україні холодно в лютому. Ми будемо співпрацювати, щоб максимізувати можливий прибуток. Я думаю, що з більшою ймовірністю повторний поєдинок пройде у Великобританії", – розповів Хірн.
Нагадаємо, що Усик здобув впевнену перемогу над Джошуа одностайним рішенням суддів і відібрав у нього чемпіонські пояси. Найскандальніший момент бою трапився в його кінці, коли Олександру не дали нокаутувати ЕйДжея, закінчивши поєдинок на п'ять секунд раніше.