"Безпідставні інсинуації": МЗС України відреагувало на "випади" Лукашенка
Міністерство закордонних справ України звинувачує самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка у безпідставних інсинуаціях на адресу України, повідомляє УНИАН.
Про це речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко сказав у коментарі агентству.
"Вкотре стали свідками безпідставних інсинуацій на адресу України з боку Олександра Лукашенка. Очевидно, що Олександр Лукашенко вже повністю засвоїв шаблони російської пропагандистської риторики щодо загроз з боку країн Заходу та України зокрема. Він просторікує про примарні американські бази та табори бойовиків в Україні, паралельно перетворюючи сусідню нам Білорусь в суцільну військову базу Росії", – сказав Ніколенко.
Речник підкреслив, що саме з боку РФ сьогодні йде основна загроза для України, Білорусі й дружнього українцям білоруського народу.
"Зберегти суверенітет і незалежність Білорусі, а не перетворитися на придаток Росії - ось над чим варто насправді замислитися в Мінську. Україна ніколи не втручалася і не втручатиметься у справи сусідньої Білорусі. Україна також ніколи не створюватиме жодних загроз для безпеки білоруського народу", – заявив співрозмовник.
Ніколенко зазначив, що Україна "усіма силами і засобами далі захищатиме свою свободу, незалежність і вільний демократичний вибір українського народу на користь європейської та євроатлантичної інтеграції".
"Ми робимо це не проти когось, а виключно тому, що бачимо майбутнє України в об’єднаній родині вільних європейських народів, де цінність життя, людська гідність і демократичний вибір є непорушними. І таке ж майбутнє відповідає інтересам Білорусі", – резюмував спікер.
Раніше Олександр Лукашенко говорив, що домовився з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним "вчиняти якісь дії" щодо України.
Лукашенко стверджує, що на території України "створюють фактично бази" НАТО.
"Особлива увага українській ділянці – що ми там будемо робити. Ви бачите, вони туди, в Україну, тягнуть натовські війська. Під виглядом навчальних центрів вони створюють фактично бази. Бази Сполучені Штати створюють в Україні. Ясно, що нам треба на це реагувати", – підкреслював нелегітимний президент Білорусі.