"Безпідставні інсинуації": МЗС України відреагувало на "випади" Лукашенка

Міністерство закордонних справ України звинувачує самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка у безпідставних інсинуаціях на адресу України, повідомляє УНИАН.

Про це речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко сказав у коментарі агентству.

"Вкотре стали свідками безпідставних інсинуацій на адресу України з боку Олександра Лукашенка. Очевидно, що Олександр Лукашенко вже повністю засвоїв шаблони російської пропагандистської риторики щодо загроз з боку країн Заходу та України зокрема. Він просторікує про примарні американські бази та табори бойовиків в Україні, паралельно перетворюючи сусідню нам Білорусь в суцільну військову базу Росії" , – сказав Ніколенко.

Речник підкреслив, що саме з боку РФ сьогодні йде основна загроза для України, Білорусі й дружнього українцям білоруського народу.

"Зберегти суверенітет і незалежність Білорусі, а не перетворитися на придаток Росії - ось над чим варто насправді замислитися в Мінську. Україна ніколи не втручалася і не втручатиметься у справи сусідньої Білорусі. Україна також ніколи не створюватиме жодних загроз для безпеки білоруського народу" , – заявив співрозмовник.

Ніколенко зазначив, що Україна "усіма силами і засобами далі захищатиме свою свободу, незалежність і вільний демократичний вибір українського народу на користь європейської та євроатлантичної інтеграції".

"Ми робимо це не проти когось, а виключно тому, що бачимо майбутнє України в об’єднаній родині вільних європейських народів, де цінність життя, людська гідність і демократичний вибір є непорушними. І таке ж майбутнє відповідає інтересам Білорусі" , – резюмував спікер.

Раніше Олександр Лукашенко говорив, що домовився з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним "вчиняти якісь дії" щодо України.

Лукашенко стверджує, що на території України "створюють фактично бази" НАТО.