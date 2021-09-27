Названо дві партії, які отримали б найбільше голосів на виборах у Раду

Українці визначилися з партіями, які підтримуватимуть на виборах до Верховної Ради. У разі їх проведення до парламенту проходять п’ять політичних сил. У рейтингу чітко визначились два лідери – партії "Слуга народу" та "Європейська Солідарність", повідомляє Обозреватель.

Про це свідчать результати соціологічного опитування проведеного центром Socis 16-21 вересня 2021 року. Загалом було опитано 2000 респондентів по всій країні, за виключенням Криму та непідконтрольних українській владі частин Донецької та Луганської областей. Статистична похибка вибірки 2,4%.

Серед тих, хто буде голосувати на виборах, 26,4% підтримають партію "Слуга народу". 19,1% – проголосують за "Європейську Солідарність".

Також іще три партії долають прохідний бар’єр до парламенту: за ОПЗЖ готові голосувати 12,7%, за "Батьківщину" – 10,3%, за партію "Сила і честь" – 7,7%.

У рейтингу визначились два лідери – "Слуга народу" та "Європейська Солідарність". Джерело: Центр Socis

Решта політичних сил не долають 5% бар’єр для проходження в парламент.

Згідно з результатами опитування більшість українців вважають, що події в країні йдуть у неправильному напрямку. 60,8% українців вважають, що події в Україні розвиваються у неправильному напрямку і лише 22,8% – вважають, що ситуація в державі складається у правильному напрямку.

Більшість українців вважають, що події в країні йдуть у неправильному напрямку. Джерело: Центр Socis

Також 41,6% опитаних заявляють, що терпіти нинішнє становище в країні вже просто неможливо, а 41,5% – вважають, що жити стало важко, але можна терпіти, і лише 13% респондентів сказали, що все не так і погано у країні.

Крім цього, переважна більшість українців відчуває негативні емоції до нинішньої влади – 87,5% опитаних. Зокрема, розчарування відчувають 44,1% українців, тривогу – 15,5%, відчай – 9,1%, байдужість – 8,2%, страх – 5,5%, ненависть – 5,2%. Лише 21,3% опитаних відчувають надію по відношенню до нинішньої влади в Україні, цікавість – 5,9%, а оптимізм – 5,7%, симпатизують українській владі на сьогоднішній день – 3,4% опитаних, відчувають впевненість – 2,5%, а гордість – 1,1%.