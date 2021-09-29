Найкращі локації в Україні для легких водних походів восени

Рання осінь в Україні зазвичай тепла, але посушлива. Не став виключенням і цей рік: посуха тривала з початку серпня і до кінця вересня. То які річки в Україні та за кордоном найкраще підходять для сплавів за таких умов восени, повідомляє РБК-Украина.

За сухої погоди рівень води в річках сильно падає, тож для сплавів доступними залишаються тільки найбільші та спокійні водні артерії країни - Дністер, Буг та Тиса.

Альтернативні бурхливі річки доступні за кордоном, зокрема популярними є напрямки в Грузію, Туреччину та Румунію. Але під час карантинних обмежень в'їзд туристам зі списку цих країн дозволено поки тільки в Туреччину.

Розглянемо найцікавіші та найоптимальніші місця для осінніх сплавів, доступних на даний час.

Сплав на Тисі: найтепліша осіння річка

Найтеплішою осінньою річкою беззаперечно є Тиса, яка манить до себе чистою бірюзовою водою. Сплавні маршрути пролягають рівнинною частиною, від Буштино через Хуст до Виноградова.

Далі вже пролягає кордон з Угорщиною, який проходить безпосередньо уздовж русла ріки. Додає автентичності регіон Закарпаття з привітними людьми, цікавими винами та свіжозібраними фруктами, які місцеві продають обабіч доріг перед власними будинками.

Завдяки меншому поголів’ю худоби в Закарпатті в порівнянні з Поліссям, Тиса залишається чистою від органічного забруднення аж до самого кордону з Угорщиною.

Сплавлятися по Тисі восени на байдарці - це приємний легкий літній некатегорійний водний похід, до якого сміливо можна долучати дітей віком від п’яти років.

Південний Буг в центральній Україні

Південний Буг навіть восени у низеньку воду користується популярністю серед туристів, у першу чергу через місцерозташування - самісінький центр України, куди відносно легко можна дістатися з будь-якого куточка країни.

У низьку воду оператори зменшують екіпажі в рафтах та переходять на більш прохідні надувні байдарки.

Дністер, за рахунок вузького русла у верхів’ї, теж доступний для сплавів у низьку воду. Але через те, що він північніше попередніх річок, варто перед сплавом уважно ознайомитися з прогнозом погоди.

Особливо це важливо, якщо їхати далі, в Дністровський каньйон, де сплави дво- або триденні. Жовтогарячі дерева прикрашають каньйон та дарують неймовірне естетичне задоволення учасникам сплавів.

Автор: Юрій Трегубенко