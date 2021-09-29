Корисний обід для дітей: яке ідеальне співвідношення поживних речовин

Дуже важливо підібрати правильне та збалансоване харчування для дітей. Брак чи надлишок певних елементів може призвести до негативних наслідків: втрати уваги та проблем з розвитком та пам'яттю, повідомляє 24 Канал.

Батьки часто ставлять собі запитання, з чого правильно готувати перекуси для дитини. Ми розповімо, якої формули варто дотримуватись та які продукти використовувати.

Корисний обід для дитини

Формула

Варто дотримуватись правильних пропорцій під час приготування обіду. Ідеальна тарілка з поживними речовинами повинна включати:

50% овочів та фруктів;

25% пісного білка та корисних жирів;

25% крохмалю або цільного зерна;

рідини.

50% овочів та фруктів

﻿ Контейнер для їжі повинен містити мінімум 2 – 3 різновиди овочів та фруктів. Додайте палички моркви, смужки болгарського перцю, помідори чері, огірок, яблуко, кавун чи ягоди. Саме ці продукти забезпечують організм антиоксиданти та вітамінами для боротьби з хворобами. Вітамін A сприяє здоров'ю шкіри та очей, лютеїн слугує для захисту очей від синього світла, а вітамін С – для імунітету.

25% нежирних білків і корисних жирів

Білок – це поживна речовина. Саме він дозволить довго почуватись ситим, адже перетравлюється найдовше. Також він стабілізує рівень цукру в крові. У своєму складі цей поживний елемент містить амінокислоти для росту та відновлення м'язів, цинк – для імунітету, залізо та вітамін В12 – для отримання енергії.

Приготуйте курку, індичку, тофу, зварені круто яйця, грецький йогурт, сир, горіхи або насіння.

25% крохмалю або цільного зерна

Вуглеводи забезпечують організм потрібною енергією для функціонування. Зерна та пшениця багаті поживними речовинами та клітковиною, яка відповідає за баланс цукру в крові та травлення. Варто додати у бокс: цілозерновий хліб, крупи, гранолу, коричневий рис, кіноа, крекери, попкорн. Для того, аби наситити організм вуглеводами, не обов'язково зажди готувати гарніри. Їх можна замінити деякими овочами та фруктами: морква, кукурудза, картопля, патисони та банани чудово для цього підійдуть.

Рідини

Важливо періодично зволожувати організм, адже навіть легке зневоднення може призвести до зниження когнітивних функцій: вплинути на час реакції, увагу, пам'ять та міркування. Тому, завжди кладіть у сумку дитини пляшечку води, щоб вона отримувала достатньо рідини протягом навчального дня.