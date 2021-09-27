Невелике потепління та сонце: прогноз погоди на 28 вересня

В останні дні вересня в більшості регіонів України погода порадує сонцем і відсутністю опадів. Проте, подекуди все ж проллються дощі.

У вівторок, 28 вересня, у більшості західних, центральних і східних областей очікується температура близько 12-15°С удень і 4-8°С уночі. Найтепліше в Україні буде на Закарпатті - там обіцяють узагалі 18-20°С удень і 9-11°С уночі. На півдні, у Криму, а також у Дніпропетровській та Донецькій областях очікується близько 14-17°С удень і від 4 до11°С уночі. І прохолодніше за все буде на півночі країни - там температура не підніметься вище 11-14°С удень і 4-6°С уночі.

Дощі 28 вересня проллються на Закарпатті, у Полтавській області, а також на півночі та на сході (крім Донецької області). На решті території України буде сухо та сонячно з невеликою хмарністю. На більшій частині країни очікується вітер близько 11-14 км/год у середньому. На заході, у Криму а також у Сумській області він місцями може досягати 18 км/год. На сході та в центрі буде не так вітряно - там обіцяють 7-11 км/год у середньому, місцями до 14 км/год.

У столиці України, Києві, 28 вересня очікується температура від 7 до 14°С протягом дня, вітер 7-14 км/год і, можливо, невеликий дощ.