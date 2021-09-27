У Меркель знайшли спосіб сформувати уряд без соціал-демократів

Християнсько-демократичний союз Німеччини (ХДС), який посів друге місце за підсумками парламентських виборів, розглядає можливість створення коаліції без участі Соціал-демократичної партії, яка набрала найбільше голосів, повідомляє Деловая столица.

Про це заявив глава ХДС Армін Лашет.

У список можливих учасників коаліції крім ХДС, за словами Лашета, увійдуть Зелені і Партія вільних демократів.

Через партійні кольори (ХДС — чорні, ПВД — жовті, і Зелені) цю коаліцію вже охрестили "Ямайкою" на честь кольорів прапора цієї країни.

Соціал-демократична партія здобула перемогу на парламентських виборах в Німеччині, набравши 25,7% голосів. Обидва головні претенденти на пост канцлера ФРН — Олаф Шольц і Армін Лашет — заявили про готовність сформувати новий уряд.