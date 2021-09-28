Хвороба Крона: як виявити та лікувати

Хворобою Крона називають неспецифічне гранулематозне запалення шлунково-кишкового тракту (від ротової порожнини до заднього проходу). Захворювання – часто хронічне. Проявляється зазвичай діареєю, болем у животі і лихоманкою та може призводити до анемії і сильного виснаження організму. Дізнайтеся, як вчасно розпізнати симптоми цієї недуги та як правильно її лікувати, повідомляє 24 Канал.

Чому виникає ця хвороба

Однозначної відповіді на це запитання вчені не можуть дати й досі. Припускають, що однією з основних причин є генетична схильність. Імунна система таких осіб під дією зовнішніх чинників активізується та вражає тканину травного тракту, чого у нормі, звісно, робити не повинна.

Слизова оболонка кишечника починає нетипово реагувати на бактерії, які насправді жодної небезпеки для неї не становлять. Відтак, у патогенезі хвороби Крона медики виокремлюють 3 фактори:

генетичну схильність;

склад мікрофлори кишечника;

імунну відповідь його слизової.

Запальний процес виникає спершу у слизовій оболонці, але вже незабаром може охопити всю товщу кишки чи кишок, якщо уражається обидва великі відділи травного тракту). Як правило, хвороба набуває сегментарного характеру – ділянки, змінені хворобою, межують зі здоровими частинами кишечника. Саме такі вогнища запалення і відрізняють хворобу Крона від виразкового коліту, при якому запальний процес, просуваючись від прямої кишки, по черзі захоплює все нові й нові частини товстої кишки.

Як ми уже згадували на початку статті, при хворобі Крона запалення може вражати будь-який відділ травного тракту – від ротової порожнини до заднього проходу, хоча зазвичай локалізується у тонкій та товстій кишці. А от стравохід, шлунок і дванадцятипалу кишку хвороба уражає рідко.

Загальні прояви хвороби Крона:

постійна слабкість;

підвищена температура тіла (понад +38°C);

втрата ваги.

Увага! При появі цих симптомів необхідно якомога швидше звернутися до лікаря, адже вони можуть сигналізувати про серйозні захворювання, зокрема й онкопатології.

Місцеві прояви, які залежать від стадії захворювання та локалізації запального процесу у шлунково-кишковому тракті:

при класичній формі хвороби , коли уражається нижній відділ тонкого кишечника – клубова кишка (у 40 – 50% пацієнтів з цим діагнозом), перебіг на початках є безсимптомним . Згодом хворий починає відчувати слабкість, втому і загальне нездужання. Іноді може скаржитися на запаморочення та проблеми з концентрацією уваги, а також задишку, яка з'являється під час фізичних навантажень (чого раніше не спостерігалося). Все це є результатом кисневого голодування тканин , зумовленого зниженням вмісту гемоглобіну у крові (анемії). Також може без видимої на те причини виникнути лихоманка. Проте найбільш типовими проявами є біль у животі і пронос. Деякі хворі можуть намацати ущільнення у правому нижньому квадраті живота.

, коли уражається нижній відділ тонкого кишечника – клубова кишка (у 40 – 50% пацієнтів з цим діагнозом), . Згодом хворий починає відчувати слабкість, втому і загальне нездужання. Іноді може скаржитися на запаморочення та проблеми з концентрацією уваги, а також задишку, яка з'являється під час фізичних навантажень (чого раніше не спостерігалося). Все це , зумовленого зниженням вмісту гемоглобіну у крові (анемії). Також може без видимої на те причини виникнути лихоманка. Проте найбільш типовими проявами є біль у животі і пронос. Деякі хворі можуть намацати ущільнення у правому нижньому квадраті живота. при залученні у запальний процес тонкої кишки розвивається синдром мальабсорбції, симптомами якого є стеаторея (надлишок жиру у калі), анемія, гіпопротеїнемія (зниження вмісту загального білка у крові), гіповітаміноз (зі значним дефіцитом вітаміну В12) і порушення водно-електролітного балансу. З часом поживні речовини можуть взагалі перестати засвоюватися (за цю функцію в організмі і відповідає, власне, тонка кишка), що може призвести до смерті хворого;

при ураженні товстої кишки захворювання легко сплутати з виразковим колітом – хворий так само скаржиться на біль у животі і часті водянисті випорожнення;

коли запальний процес починається із заднього проходу, це проявиться "шишками", виразками, тріщинами слизової прямої кишки, абсцесами та перианальними свищами. Такі симптоми спостерігаються у 50 – 80% пацієнтів з ураженням товстої кишки і часто саме вони є першими ознаками хвороби.

Необхідно звернутися до лікаря, адже ці симптоми не завжди вказують на хворобу Крона. Можливо, у вас геморой, який також не варто залишати без уваги.

Найчастіше проявами хвороби Крона є:

біль у животі (переважно неспецифічний, який пробуджує зі сну, у вигляді кольок або "удару кинджалом", який посилюється після їжі та випорожнення кишечника);

лихоманка невідомого походження;

втрата ваги;

анемія;

пронос різного ступеня важкості (стілець при цьому водянистий, з домішками слизу);

затримка росту (у дітей).

Діагностувати захворювання бажано якнайшвидше – при зволіканні з лікуванням людина може померти!

Ця недуга, на щастя, не є поширеною. За даними Всеукраїнської асоціації гастроентерологів, в Україні хворіє 13 800 осіб (точна кількість невідома, адже реєстр цих хворих не ведеться). Але хворіють переважно молоді люди (у третини недугу діагностують у віці до 21 року). Крім того, захворювання часто виявляють на пізніх стадіях.

Це відбувається як через нехтування проявів самим пацієнтом, так і неправильну діагностику, оскільки симптоми хвороби Крона є неспецифічними та мало вираженими, що "присипляє" пильність як хворого, так і лікаря.

Якщо у вас є обтяжений сімейний анамнез (запальні захворювання кишечника виявляли у найближчих родичів), будь-які тривожні "дзвіночки" слід розцінювати з усією серйозністю. Зверніться до свого сімейного лікаря, який скерує вас на обстеження.

Як діагностують захворювання

пацієнт описує лікарю свої скарги;

здає лабораторні аналізи (на С-реактивний білок і загальний аналіз крові);

проходить ендоскопічне обстеження (колоноскопію) з проведенням біопсії, що дозволяє підтвердити діагноз гістологічно ("золотий стандарт" діагностики хвороби Крона);

рентгенологічне дослідження кишечника з введенням контрастної речовини;

УЗД кишечника.

Як лікують

Лікування полягає в усуненні проявів у період загострення і запобіганні рецидивів, що вдається досягти завдяки гальмуванню неадекватної імунної відповіді (шляхом застосування протизапальних та імуносупресивних препаратів). Однак можна домогтися тривалої ремісії.

Лікування є пожиттєвим – пацієнти повинні постійно перебувати під наглядом лікаря. Протипоказано самовільно припиняти прийом ліків, навіть якщо симптоми зникли. Підтримуюча терапія – найефективніший метод профілактики рецидивів. Ремісія може тривати багато років.

Звісно, лікування хвороби Крона супроводжується низкою побічних ефектів. Їх можна зменшити, якщо застосовувати ліки у вигляді супозиторіїв і клізм (якщо перебіг захворювання є легким). Базовими медикаментами є препарати 5-аміно-саліцилової кислоти, а також глюкокортикостероїди, які пацієнт приймає перорально (у вигляді таблеток) або ректально (вводить у вигляді свічок у пряму кишку). При важких формах недуги глюкокортикостероїди вводяться у вену.

У деяких пацієнтів захворювання має агресивний перебіг – утворюються абсцеси, свищі, стриктури. Може виникати таке ускладнення як кишкова непрохідність. У таких випадках проводиться оперативне втручання. Можливість хірургічного лікування лікарі розглядають і тоді, коли є підозра на онкологію.

Як харчуватися людям з цим діагнозом

Чітких доказів, що відповідна дієта відіграє значну роль у перебігу хвороби, немає, але як стверджують самі хворі, внісши деякі зміни у свій раціон, вони почуваються краще – зменшується біль у животі, діарея і нудота, уповільнюються темпи втрати ваги.

Загалом рекомендація щодо харчування є універсальною для всіх без винятку хворих – їсти треба здорову їжу (не фаст-фуд, не смажене й не копчене, не надто гостре). Пацієнти мусять передусім орієнтуватися на власне самопочуття, адже кожна людина по-різному реагує на ті чи інші харчі.

Деякі поспішають виключити з меню молоко і молочні продукти. Але якщо ви добре їх переносите, робити це не обов’язково. Важливо врахувати також важкість перебігу захворювання і наявність супутніх патологій.

У період загострення пацієнтам призначають дієту з низьким вмістом клітковини або узагалі без неї, оскільки продукти, які містять харчові волокна, подразнюють слизову кишечника і можуть посилювати таким чином діарею:

цільнозерновий хліб;

бобові;

овочі (особливо капуста);

фрукти

Лікарі також рекомендують споживати пребіотики, які стимулюють ріст та активність захисної мікрофлори кишечника і пробіотики (препарати, які містять корисні бактерії).