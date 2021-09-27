Газа мало: нардеп- "слуга" пояснив зміну правління "Нафтогазу"

Кадрові ротації в правлінні НАК "Нафтогаз України" носять технічний характер і пов'язані з підготовкою до опалювального сезону, повідомляє Деловая столица.

Про це заявив народний депутат від "Слуги народу" Юрій Камельчук.

"Насправді кардинально нічого не змінюється, це технічне рішення більше, тому що потрібно приймати рішення, підписувати договори та забезпечувати достатню кількість газу для України вже зараз, а не після проведення конкурсу. Після конкурсу за наглядовою радою все повернеться в міжнародні стандарти. Подібна практика існує в інших країнах. Але раніше, коли "Нафтогаз" тільки починав працювати в форматі з наглядовою радою, попередні керівники країни просто звернулися до послів країн, щоб вони надали своїх кандидатів. Конкурсу як такого не було. Ми за те, щоб конкурс був відкритий і правильний. Тому зараз це рішення — тільки для забезпечення нормального проходження опалювального сезону та управління газотранспортною системою і наявності газу в цілому в Україні" , — сказав він.

Також Камельчук зазначив, що на даний момент є складнощі з наявністю в країні необхідного обсягу газу.