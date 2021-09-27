ПАРЄ остаточно відхилила українських кандидатів на посаду судді ЄСПЛ

Український список кандидатів на посаду судді Європейського суду з прав людини сьогодні був остаточно відхилений Парламентською Асамблеєю Ради Європи.

"Основна причина - висунення серед кандидатів депутата від "Слуги народу" і члена ПАРЄ Олександра Мережка", - написав нардеп фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

Тепер, за словами Гончаренка, українській владі потрібно проводити новий конкурс.