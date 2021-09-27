В Україні проведуть аудит військово-технічного співробітництва з іноземними державами

З ініціативи Ради національної безпеки і оборони (РНБО) в Україні в шестимісячний термін буде проведено аудит стану військово-технічного співробітництва (ВТС) з іноземними державами за минулий трирічний період, повідомляє Интерфакс-Украина.

"18 червня 2021 року Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення" Про Стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу України ", яке введено в дію указом президента України від 20 серпня 2021 року №372. З метою поліпшення позицій України на світовому ринку озброєнь і зміцнення потенціалу держави у сфері ВТС Кабінету міністрів України згідно з цим рішенням доручено в шестимісячний термін забезпечити проведення огляду ВТС України з іноземними державами за минулий трирічний період ", - повідомляє Апарат РНБО України.

Зокрема, під час огляду будуть проаналізовані: особливості та тенденції розвитку світового ринку озброєння, військової та спеціальної техніки; ефективність здійснення ВТС України з іноземними державами, фінансові показники експорту озброєння і військової техніки в іноземні держави, результати діяльності органів держуправління, підприємств, установ і організацій промисловості і науки, а також забезпечення сектору безпеки і оборони.