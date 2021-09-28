Alyona Alyona розповіла про весільні плани зі своїм коханим

Популярна співачка живе з хлопцем і збирається укласти з ним шлюб. Однак традиційне свято їй не до смаку, повідомляє Корреспондент.

Українська реперка Alyona Alyona анонсувала власне весілля і розповіла про те, якою буде головна подія її життя. Подробицями майбутнього торжества співачка похвалилася в програмі Світське життя.

"Весілля, як на мене, в традиційному розумінні дуже застаріле. Дуже багато людей прийдуть на це застілля, обговорять, у чому наречений, в чому наречена, з якого боку хто прийшов, хто що випив, що подарували. Розумієш, я не хочу цього всього", - відзначила артистка.

Також зірка уточнила, що хоче поїхати в незвичайне місце в медовий місяць, щоб отримати яскраві емоції, які запам'ятаються на все життя.