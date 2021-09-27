Україна затвердила угоду з Іспанією про співпрацю митниць

Президент Володимир Зеленський затвердив угоду між Україною та Іспанією. Документ передбачає співробітництво та взаємну допомогу в митних справах між країнами, повідомляє РБК-Украина.

Угода була укладена ще у вересні минулого року у Мадриді.

"Затвердити угоду між Україною та Королівством Іспанія про співробітництво та взаємну допомогу в митних справах, учинену 10 вересня 2020 року у Мадриді" , - йдеться в указі українського президента.

Угода була укладена під час робочого візиту міністра закордонних справ Дмитра Кулеби до Іспанії. Тоді країни домовилися про співпрацю у чотирьох сферах.

Автор: Дмитро Левицький