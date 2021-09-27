Набагато гірше "ПП-2": Москаль назвав небезпечний для України газопровід

Російський газопровід "Турецький потік" є більшою загрозою для економіки України, ніж "Північний потік-2", повідомляє Украина 24.

Таку думку висловив в ефірі програми "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24" ексглава Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль.

"Якщо ми беремо реверсний газ зі Словаччини, хоча Словаччина не має жодної скважини, не виробляє жодного кубометру газу, ми купляємо там, то "Турецький потік", що ж ми мовчали, він набагато гірший економічно для нас, ніж "Північний потік-2". Через Туреччину на Болгарію, з Болгарії на Сербію, з Сербії пішли на Угорщину. Я не знаю, звідки Словаччина бере, я думаю, що от-от, і вона теж буде брати з "Північного потоку-2". Так у кого ми будемо купляти?" – сказав Москаль.