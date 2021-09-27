Pfizer проводить випробування таблеток для профілактики COVID-19

Компанія Pfizer оголосила про початок наступної фази випробувань перорального противірусного препарату PF-07321332 для профілактики коронавірусної хвороби, повідомляє Укрiнформ.

"У разі успіху ми вважаємо, що ця терапія може допомогти зупинити вірус на ранній стадії - ще до того, як у нього з'явиться можливість широко поширитися, потенційно запобігаючи симптоматичну захворюваність тих, хто піддався його впливу, і пригнічуючи появу інфекції у інших", - сказав президент науково-дослідних і медичних досліджень компанії Pfizer доктор Мікаель Дольстен.

Як зазначається, випробування фази 2/3 є частиною глобальної програми клінічних досліджень і охоплює до 2660 чоловік, яким виповнилося 18 років і які живуть в одному місці з особою з підтвердженою симптоматичної інфекцією SARS-CoV-2.

Учасників розділять на дві групи - одним даватимуть препарат PF-07321332, іншим плацебо двічі на день протягом 5 або 10 днів. Основная мета - оцінити безпеку та ефективність для запобігання підтвердженої інфекції SARS-CoV-2 і її симптомів до 14 дня.

За даними компанії, результати клінічного випробування першої фази показали, що PF-07321332 безпечний і добре переноситься.