Зеленський провів кадрову чистку в Національній інвестиційній раді

Президент Володимир Зеленський підписав указ про зміни у складі Національної інвестиційної ради України, повідомляє Деловая столица.

Відповідний указ №488/2 021 розміщений на сайті глави держави.

Так, до складу Національної інвестиційної ради були введені: голова ради директорів "VEON Limited" (Нідерланди) Геннадій Газін; головний представник Польської державної нафтогазової компанії "PGNiG SA" в Україні Іренеуш Дерек; міністр інфраструктури Олександр Кубраков; перший віцепрем'єр — міністр економіки Олексій Любченко; президент Європейського банку реконструкції і розвитку Оділь Рено-Бассо; заступник голови Офісу президента Юлія Свириденко та віцепрезидент Європейського інвестиційного банку Тереза Червінська.

Зі складу Національної інвестиційної ради були виведені ексчлен наглядової ради НАК "Нафтогаз України" Юлія Ковалів, ексміністр інфраструктури Владислав Криклій, колишній міністр економіки Ігор Петрашко, ексглава ЄБРР Сума Чакрабарті.