Свята і пам'ятні дати в жовтні 2021 року
Завдяки Дню захисників і захисниць вихідними будуть 14, 15, 16 і 17 жовтня. Робочий день п'ятниці, 15 жовтня, переноситься на суботу, 23 жовтня, повідомляє Корреспондент.
У жовтні 2021 року відзначають День захисників і захисниць України. Свято 14 жовтня є державним, і, відповідно до статті 73 Кодексу законів про працю, це неробочий день.
Цього року свято припадає на четвер, у цьому зв'язку Кабмін переніс робочий день п'ятниці, 15 жовтня, на суботу - 23 жовтня.
Так на честь Дня захисників і захисниць українці відпочиватимуть чотири дні поспіль: із 14 по 17 жовтня.
Загалом у жовтні буде 20 робочих і 11 вихідних днів. У передсвяткову середу, 13 жовтня, робочий день скоротиться на одну годину.
Свята і пам'ятні дати в жовтні 2021 року
- 1 жовтня - Міжнародний день людей похилого віку
- 2 жовтня - Міжнародний день ненасильства
- 3 жовтня - День працівників освіти
- 4 жовтня - Міжнародний день лікаря, Міжнародний день архітектора, Всесвітній тиждень космосу, Всесвітній день тварин
- 5 жовтня - Всесвітній день учителів
- 8 жовтня - День юриста
- 9 жовтня - Всесвітній день пошти, День ріелтора
- 10 жовтня - Дeнь працівників стандартизації та метрології України, День працівників Державної санітарно-епідеміологічної служби України, День художника, Європейський день боротьби прoти страти, Всесвітній день психічного здоров'я
- 12 жовтня - День кадрового працівника
- 14 жовтня - День захисників і захисниць України, День Українського козацтва, Покрова Пресвятої Богородиці
- 15 жовтня - Всесвітній день сільської жінки, Міжнародний день білої тростини
- 16 жовтня - День анестезіолога, дeнь працівників целюлозно-паперової промисловості, Всесвітній день продовольства
- 17 жовтня - Міжнародний день боротьби з бідністю, День працівників харчової промисловості
- 20 жовтня - Всеукраїнський день боротьби прoти захворювання на рак молочної залози
- 21 жовтня - Міжнародний день кредитних спілок
- 23 жовтня - День рекламіста (дeнь працівників реклами)
- 24 жовтня - Всесвітній день інформації про розвиток, День Організації Об'єднаних Націй
- 24-30 жовтня - Тиждень роззброєння
- 25 жовтня - День маркетолога
- 28 жовтня - День визволення України від фашистських загарбників
- 29 жовтня - дeнь працівників служби позавідомчої охорони
- 31 жовтня - День автомобіліста і дорожника, Міжнародний день Чорного моря