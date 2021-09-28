Завдяки Дню захисників і захисниць вихідними будуть 14, 15, 16 і 17 жовтня. Робочий день п'ятниці, 15 жовтня, переноситься на суботу, 23 жовтня, повідомляє Корреспондент.

У жовтні 2021 року відзначають День захисників і захисниць України. Свято 14 жовтня є державним, і, відповідно до статті 73 Кодексу законів про працю, це неробочий день.

Цього року свято припадає на четвер, у цьому зв'язку Кабмін переніс робочий день п'ятниці, 15 жовтня, на суботу - 23 жовтня.

Так на честь Дня захисників і захисниць українці відпочиватимуть чотири дні поспіль: із 14 по 17 жовтня.

Загалом у жовтні буде 20 робочих і 11 вихідних днів. У передсвяткову середу, 13 жовтня, робочий день скоротиться на одну годину.

Свята і пам'ятні дати в жовтні 2021 року

1 жовтня - Міжнародний день людей похилого віку

2 жовтня - Міжнародний день ненасильства

3 жовтня - День працівників освіти

4 жовтня - Міжнародний день лікаря, Міжнародний день архітектора, Всесвітній тиждень космосу, Всесвітній день тварин

5 жовтня - Всесвітній день учителів

8 жовтня - День юриста

9 жовтня - Всесвітній день пошти, День ріелтора

10 жовтня - Дeнь працівників стандартизації та метрології України, День працівників Державної санітарно-епідеміологічної служби України, День художника, Європейський день боротьби прoти страти, Всесвітній день психічного здоров'я

12 жовтня - День кадрового працівника