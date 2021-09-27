Великі кріптобіржі закрили доступ китайцям

Великі кріптобіржі заборонили реєстрацію для користувачів з Китаю. Доступ до створення нових облікових записів для китайських клієнтів закрили такі біржі, як Huobi і Binance, повідомляє Лента.Ру.

Провідна світова кріптобіржа Binance, заснована в 2017 році на Кайманових островах, заявила, що реєстрація з використанням китайських номерів мобільних телефонів тепер заблокована, а додаток недоступний для завантаження в країні.

"Binance дуже серйозно ставиться до своїх зобов'язань і прагне слідувати вимогам місцевих регуляторів, де б ми не працювали", - заявив представник компанії.

З тим же заявою виступила і одна з найбільших в світі кріптобірж Huobi, розташована на Сейшельських островах. Компанія не тільки припинить реєстрацію нових користувачів з материкового Китаю, але і поступово видалить вже існуючі облікові записи до півночі 31 грудня 2021 року.

Дії кріптобірж пов'язані з недавніми жорсткими заходами Пекіна по відношенню до криптовалюти. 24 вересня Народний банк Китаю оголосив всі операції з цифровим монетами, в тому числі торгівлю, незаконною діяльністю. Заходи торкнулися і зарубіжних компаній: тепер іноземним біржам заборонено надавати послуги материковим інвесторам.

Китай почав боротьбу проти криптовалюти в травні 2021 року. В кінці червня центральний банк країни наказав компаніям і платіжним системам припинити транзакції в криптовалютах, а в липні влада заборонила використовувати електроенергію для майнінгу (виробництво цифрових монет).