Автолізинг набирає обертів: які марки вибирають

За підсумками січня-серпня цього року учасники ринку лізингу зареєстрували 13 085 транспортних засобів, що на 45% більше в порівнянні з тим же періодом 2020-го, повідомляє UBR.

На нові авто довелося 71% угод, повідомили в Асоціації лізингодавців України з посиланням на дані учасників, які займають 80% ринку.

При цьому число реєстрацій в серпні склало 1513 од., кілька зменшившись в порівнянні з попередніми місяцями. Найчастіше українці віддавали перевагу легковим авто - 78% від усіх лізингових операцій.

Найпопулярнішою маркою залишається Renault. Топ лідерів виглядає таким чином:

Renault - 19% від усіх продажів;

Toyota - 11%;

Skoda - 10%;

Peugeot - 9%.

Одночасно на вантажні автомобілі довелося близько 9% реєстрацій, на комерційний транспорт - близько 5%. Інші сегменти зайняли частку 3% або менше.