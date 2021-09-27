Валютний ринок понеділка: підсумки дня

Чим ближче кінець місяця, тим більш динамічною, волатильною і малопередбачуваною стає торгівля безготівковим доларом на міжбанківському валютному ринку.

Зростання котирувань, що спостерігалося на ринку в минулі четвер і п'ятницю, змінилося різким падінням; в результаті ціни опустилися до 26,58 гривень на покупку і 26,63 гривень на продажу. Національному банку довелося двічі проводити інтервенції з купівлі валюти, щоб загальмувати процес зміцнення гривні. Перший раз регулятор вийшов на початку торгів; купивши близько 5 млн доларів за ціною 26,70 гривень, він пішов, а котирування продовжили знижуватися. Другий раз Нацбанк вийшов відразу після обідньої перерви з великим ордером на покупку на рівні 26,60 гривень. За інформацією порталу «Курс України», за цією ціною НБУ був готовий купити 100 млн доларів. Але цього не знадобилося: дешевше 26,615 гривень продажів сьогодні не було.

Закрили торги понеділка на 7,5 копійок на покупці і на 10 копійок на продажу нижче, ніж минулої п'ятниці.

Хід торгів

Стартові котирування - 26,65 / 26,75 (купівля / продаж).

Торги понеділка відкрилися широко: спред на старті склав 10 копійок. Перша угода на 0,5 млн доларів за ціною 26,70 гривень пройшла о 09:26. З ранку пропозиції від продавців було більше, ніж заявок від покупців. Не дивно, що після того, як задовольнили всі найдорожчі заявки на покупку (доходили до 26,715 гривень), котирування поповзли вниз. Нацбанк, що вийшов з ордером на покупку за ціною 26,70, зупинив зниження на годину. Вже о 11:10 опустилися нижче цього рівня і продовжили знижуватися далі. Другий раз НБУ з'явився рівно о 14:00. Явно не бажаючи купувати валюту, а лише донести до ринку свою позицію, він виставив великий ордер нижче ринкових котирувань на той момент. І до 15:30, поки НБУ був на ринку, угоди йшли в діапазоні 26,615-26,63 гривень. Після відходу регулятора опустилися ще нижче, мінімуми дня зафіксовані на 26,58 і 26,63 гривень відповідно (покупка / продаж).

Котирування закриття - 26,625 / 26,635 (покупка / продаж).

Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні знизився на 18,1 млн доларів у порівнянні з минулою п'ятницею і склав 164,2 млн доларів. Також банки проводили операції в системах Refinitiv (колишня Reuters) і Укрділінг.

Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12:00 на рівні 26,6818 гривень.

Офіційний курс долара на 28 вересня встановлений на позначці 26,6556 гривень за долар, зростання на 1,34 копійок.

Офіційний курс євро на 28 вересня встановлений на позначці 31,1764 гривень за євро, зниження на 3,89 копійок.

Ціна готівкового долара в оптових обмінниках Києва сьогодні протягом дня знизилася на 5 копійок: вранці готівкового «американця» продавали по 26,71-26,73 гривень, а до вечора цінник опустили до 26,66-26,68 гривень.

На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR / USD на 19:00 - 1,1701 долара. Сьогодні євро робив різкі рухи протягом дня, тому що в Німеччині йшов підрахунок голосів за підсумками виборів до Бундестагу. Спочатку він з 1,1727 опустився до позначки 1,1685 долара, потім частково скорегував своє падіння і піднявся до 1,1711 долара. Ціна готівкового євро протягом дня знизилася на 4 копійки: з ранкових 31,24-31,26 до 31,20-31,22 гривень.

Подальше зростання світових цін на нафту (сьогодні популярна марка Brent подорожчала до 79 доларів за барель) і податковий період в Росії підтримали подальше зміцнення російського рубля, який сьогодні досяг 72,44 рублів за долар. Станом на 19:00 він торгується у вузькому діапазоні 72,44-72,49 рубля за долар. Ціна готівкового рубля в Києві другий тиждень зберігається стабільною на рівні 3,63-3,65 гривень за 10 рублів.