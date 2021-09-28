В Україні запрацювали ще 20 камер фіксації порушень ПДР у чотирьох областях

Сьогодні, 28 вересня, в чотирьох областях України почнуть роботу 20 камер фіксації порушення правил дорожнього руху, повідомляє Деловая столица.

Про це повідомив у своєму Facebook перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Так, камери запрацюють на автомобільних дорогах Львівської, Запорізької, Закарпатської та Одеської областей.

Розташування приладів:

Львівська область (13 приладів контролю)

на 10 км + 100 автодороги М-010 напрямок роботи приладу м.Івано-Франкове (обмеження швидкості 50 км/ч);

на 447 км + 803 автодороги М-06 напрямок роботи приладу м.Броди (обмеження швидкості 50 км/ч);

на 137 км + 971 автодороги М-09 напрямок роботи приладу м. Львів (обмеження швидкості 50 км/ч);

на 4 км + 898 автодороги Н-17 напрямок роботи приладу м. Луцьк (обмеження швидкості 50 км/ч);

на 12 км + 514 автодороги М-10-01 напрямок роботи приладу м. Скнилів (обмеження швидкості 50 км/ч);

на 552 км + 486 автодороги М-06 напрямок роботи приладу м. Зубра (обмеження швидкості 90 км/ч);

на 528 км + 459 автодороги М-06 напрямок роботи приладу м. Львів (обмеження швидкості 50 км/ч);

на 523 км + 260 автодороги М-06 напрямок роботи приладу м.Чоп (обмеження швидкості 50 км/ч);

на 439 км + 352 автодороги М-06 напрямок роботи приладу вул. Перемоги, м. Львів (обмеження швидкості 50 км/ч);

на 541км + 451 автодороги М-06 напрямок роботи приладу с. Соснівка (обмеження швидкості 50 км/ч);

на 541 км + 296 автодороги М-06 напрямок роботи приладу м Кам'янопіль (обмеження швидкості 50 км/ч);

на 510 км + 120 автодороги М-06 напрямок роботи приладу м. Запитів (обмеження швидкості 50 км/ч);

на 3 км + 064 автодороги Н-17 напрямок роботи приладу м. Луцьк (обмеження швидкості 50 км/ч).

Запорізька область (4 прилади контролю)

на 2 км + 090 автодороги Н-15 напрямок роботи приладу м. Запорожье (обмеження швидкості 50 км/ч);

на 526 км + 590 автодороги Н-08 напрямок роботи приладу м. Запорожье (обмеження швидкості 50 км/ч);

на 310 км + 530 автодороги М-18 напрямок роботи приладу м. Запорожье (обмеження швидкості 50 км/ч);

на 310 км + 722 автодороги М-18 напрямок роботи приладу м. Мелітополь (обмеження швидкості 90 км/ч).

Закарпатська область (2 прилади контролю)

на 772 км + 750 автодороги М-06 напрямок роботи приладу м. Ужгород (обмеження швидкості 50 км/ч);

на 780 км + 785 автодороги М-06 напрямок роботи приладу м. Мукачево (обмеження швидкості 50 км/ч).

Одеська область (1 прилад контролю)

на 3 км + 015 автодороги Т-16-28 напрямок роботи приладу м. Київ (обмеження швидкості 90 км/ч).

Білошицький додав, що кількість камер автофіксації ПДР збільшиться до 158.