На друк підручників не вистачає 305 млн грн

У цьому році надруковано 66% підручників для 8 класу, а загалом брак коштів сягає 305 млн грн. Така цифра була озвучена під час засідання комітету з питань освіти, науки та інновацій, де обговорювали бюджет на наступний рік, повідомляє Судово-юридична газета.

Загалом у цьому році для 8 класу надруковано 66% підручників, для повної комплектації не вистачає 305 млн грн. На наступний рік передбачено 528 млн, однак, як переконують чиновники, цих коштів не вистачить, адже необхідно ще додрукувати недостачу з цього року, - повідомив представник Інституту модернізації змісту освіти.

Зачепили депутати реалізацію програми «Шкільна бібліотека». Представник Інституту модернізації змісту освіти повідомив, що не буде надруковано жодної книжки в рамках цього проекту через брак коштів на друк підручників.