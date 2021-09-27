В Україні оновили порядок проходження військової служби в ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський змінив порядок проходження військової служби в Збройних силах України. Він підписав відповідний указ, повідомляє Обозреватель.

Документ №483/2021 опублікований на сайті глави держави. Він серед іншого визначає термін продовження військової служби за контрактом.

Так, з курсантами вишів та слухачами курсів, у яких немає офіцерських звань, укладається контракт на 5 років для старшинського та офіцерського складу, і на 10 років для льотного складу офіцерського складу авіації.

Продовжити контракт можна на три роки для рядових і від 3 до 5 років для сержантів і старшин.

Також передбачено введення первинного звання рекрут для призовників. Після складання присяги їм присвоюватимуть звання рядового (або матроса).

Для офіцерського складу первинне звання – молодший лейтенант.

Крім того, указом уточнюються терміни вислуги у військовому званні, а також норми про чергове і дострокове присвоєння або звільнення з посад військовослужбовців.