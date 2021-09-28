У Мінцифри опублікували список держпослуг для майбутніх підприємців

У Мінцифри опублікували список держпослуг для майбутніх підприємців
Фото: Pixabay

Мінцифри опублікувало роз'яснення для тих, хто планує розпочати власне виробництво або торгівлю і не знає, які державні послуги для цього потрібні, повідомляє UBR.

"Гід з державних послуг" підкаже, як отримати необхідну послугу, місце, час і вартість. Для цього Мінцифри створило добірку послуг в сфері виробництва і товарообігу:

  • експлуатаційний дозвіл на діяльність з виробництва та/або зберігання харчових продуктів тваринного походження;
  • анулювання експлуатаційного дозволу;
  • відновлення дії експлуатаційного дозволу;
  • державна реєстрація потужностей оператора ринку;
  • внесення змін до відомостей Державного реєстру потужностей операторів ринку;
  • експлуатаційний дозвіл для потужностей (об'єктів) з переробки неїстівних продуктів тваринного походження;
  • твердження експортної потужності.

Також зазначено, що "Гід з державних послуг" є офіційним джерелом інформації. Якщо державний орган запросить документ, який не вказаний на Гіді, то посилання на Гід є вагомим аргументом, щоб не надавати додаткові довідки.

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