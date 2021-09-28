У Мінцифри опублікували список держпослуг для майбутніх підприємців
Мінцифри опублікувало роз'яснення для тих, хто планує розпочати власне виробництво або торгівлю і не знає, які державні послуги для цього потрібні, повідомляє UBR.
"Гід з державних послуг" підкаже, як отримати необхідну послугу, місце, час і вартість. Для цього Мінцифри створило добірку послуг в сфері виробництва і товарообігу:
- експлуатаційний дозвіл на діяльність з виробництва та/або зберігання харчових продуктів тваринного походження;
- анулювання експлуатаційного дозволу;
- відновлення дії експлуатаційного дозволу;
- державна реєстрація потужностей оператора ринку;
- внесення змін до відомостей Державного реєстру потужностей операторів ринку;
- експлуатаційний дозвіл для потужностей (об'єктів) з переробки неїстівних продуктів тваринного походження;
- твердження експортної потужності.
Також зазначено, що "Гід з державних послуг" є офіційним джерелом інформації. Якщо державний орган запросить документ, який не вказаний на Гіді, то посилання на Гід є вагомим аргументом, щоб не надавати додаткові довідки.