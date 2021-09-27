Щеплених російською вакциною "Супутник V" не пустять до США

Нові правила США для в'їзду до країни іноземних громадян, щеплених від коронавірусу, не дозволяють перетин кордону особам, котрі вакцинувалися російською вакциною "Супутник V", повідомляє УНИАН.

Про відкриття кордонів США з листопада для іноземних мандрівників, щеплених проти коронавірусу, стало відомо минулого тижня.

Згідно з новими правилами, до США не зможуть потрапити ті, хто щепився вакциною, яка не схвалена Всесвітньою організацією охорони здоров’я або Управлінням із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA). Наразі серед дозволених препаратів - вакцини Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Sinopharm і Sinovac.

"Це велика проблема для російських мандрівників та для людей в інших країнах, які вакцинувалися "Супутником V" , - сказала професор Університету Співдружності Вірджинії Джудіт Твігг.

За даними російського фонду прямих інвестицій, вакцину "Супутник V" схвалили в 70 країнах, де проживає понад 4 мільярди людей. Росіяни стверджують, що безпеку та ефективність їхньої вакцини нібито були підтверджені під час клінічних випробувань і "реального використання в низці країн".

WP зазначає, що нові правила США торкнуться не тільки росіян. За даними Глобального інноваційного центру охорони здоров’я при Університеті Дюка, у всьому світі було придбано близько 448 мільйонів доз вакцини Sputnik V. Обмежені можливості для подорожей, імовірно, стануть причиною подальшої критики російського препарату.

"Росія втратила можливість використовувати цю вакцину як дипломатичний інструмент" , - сказала Твігг, посилаючись на проблеми виробництва російської вакцини.

Посольство Росії у Вашингтоні відмовилося коментувати нову політику США.

Окрім російського "Супутника", ні FDA, ні ВООЗ не схвалили індійський препарат Covaxin, який наразі використовується переважно в Індії.