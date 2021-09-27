Під Миколаєвом зіткнулися маршрутка і вантажівка: четверо загиблих

Увечері в понеділок, 27 вересня, на трасі Миколаїв - Снігурівка сталося лобове зіткнення маршрутки і вантажного автомобіля - за попередньою інформацією КамАЗ, повідомляє Новости-N.

В результаті аварії загинули чотири людини. Ще 8 осіб доставлено в лікарні з травмами різного ступеня тяжкості. На місце прибули близько десяти автомобілів швидкої допомоги.

Як виявилося, мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter їхав в напрямку Снігурівка. Він перевозив робітників, які працювали на збиранні овочів на полях. У районі села Широке маршрутка по дотичній зіткнулася з їхала в зустрічному напрямку фурою. Після зіткнення мікроавтобус різко змінив траєкторію руху, виїхав на узбіччя і врізався в причіп КамАЗа, що там стояв.

В результаті ДТП на місці події загинули чотири людини з числа тих, що їхали в маршрутці. Один із загиблих - 15-річний підліток. Ще 7 осіб отримали травми різного ступеня тяжкості і були доставлені в лікарні. Четверо потерпілих перебувають у важкому стані - вони поміщені в реанімацію.

На місці події працюють слідчі, експерти.

Рух транспорту в місці аварії ускладнено.