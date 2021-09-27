Кадрові ротації в уряді заплановані на першу декаду вересня

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що кадрові ротації в Кабінеті міністрів України відбудуться в першій декаді жовтня, повідомляє Интерфакс-Украина.

"Кадрові зміни (в уряді - ІФ) стоять (на порядку денному - ІФ). Більш того, я їх анонсував до кінця вересня. Чуть-чуть ми затримуємося. Умовно - це буде перша декада жовтня. І ми ось в Трускавці ці питання обговорювати будемо, в тому числі. І як раз, я думаю, по приїзду будуть, плюс-мінус, вже анонсовані кандидати ", - сказав Арахамія в ефірі телеканалу" Україна-24 "в понеділок увечері.

Як повідомлялося, 1-2 жовтня в місті Трускавець (Львівська область) відбудеться виїзне засідання фракції "Слуга народу".

Спікер фракції Юлія Палійчук інформувала, що у виїзному засіданні візьмуть участь президент України Володимир Зеленський і представники всіх гілок влади.

Теми майбутньої наради: обговорення стратегії влади на наступний рік, досягнення за минулі два роки і плани законопроектних робіт.