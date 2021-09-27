Україна не порушувала питання про миротворців ООН на Донбасі

В ООН існують сили для підтримки миру, але на Донбасі його домогтися не виходить через позицію Росії. Україна не зацікавлена в заморожуванні конфлікту на сході країни.﻿ Про це розповів главу Офісу президента Андрій Єрмак, повідомляє РБК-Украина.

"Існують сили з підтримки миру під егідою ООН. Але щоб підтримувати мир - треба його досягти. А щоб його досягти - треба, щоб ми сіли за стіл переговорів зі стороною конфлікту, яка себе не визнає стороною конфлікту, і домовилися про початок припинення війни і початок повернення наших окупованих територій" , - сказав Єрмак в ефірі передачі "Свобода слова" на ICTV.

Він підкреслив, що Україна категорично проти заморожування конфлікту.

"Тому питання блакитних касок, які могли б з'явитися (на Донбасі - ред.) не обговорювалося. І я думаю, що ми не в тій стадії, щоб його обговорювати" , - резюмував глава ОП.

Автор: Дмитрий Кузнецов