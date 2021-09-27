В Україні може відкритися офіс компанії Facebook - Зеленський

В Україні може відкритися офіс компанії Facebook. Це заявив президент України Володимир Зеленський під час відеоконференції з топ-менеджментом компанії Facebook, повідомляє РБК-Украина.

Президент запропонував розглянути можливість відкриття офісу компанії Facebook в Україні. Також учасники відеоконференції обговорили питання відкриття R&D-центру Facebook в Україні.

"Цифровізація - це пріоритет нашої держави. Це одна з крутих реформ, яка активно втілюється. Ми оцифровуємо сто відсотків державних послуг" , - наголосив Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що Україна стала першою країною у світі, яка прирівняла цифрові паспорти до звичайних. Крім того, завдяки єдиному порталу державних послуг "Дія" громадяни можуть скористатися сервісами електронного підпису та відкриття бізнесу.

"Це не тільки наше бажання - всі послуги щодо бізнесу, щодо держави зробити доступними й комфортними для людей у цифровому форматі. У нас є реальний результат" , - наголосив він.

Президент також зауважив, що Україна активно бореться з російською дезінформацією. Зокрема, він поінформував про досвід роботи Центру протидії дезінформації, який співпрацює з міжнародними партнерами нашої держави. Крім того, в Україні працює Центр кібербезпеки, який протидіє кібератакам, передусім з боку Росії.

Володимир Зеленський запросив представників Facebook відвідати "Дія. Саміт", який відбудеться у Києві 29 листопада.

"Це було б серйозною підтримкою діджитал-напряму в Україні. Ми впевнені, що будемо першими у Європі щодо реалізації всіх цифрових послуг. Ваш приїзд був би дуже добрим сигналом" , – наголосив Зеленський.

Президент запропонував розглянути можливість відкриття офісу компанії Facebook в Україні.

"Ми прагнемо надавати найкращі послуги та підтримку нашим українським користувачам. Це відображається у різних діях компанії, включно з нещодавнім запуском Facebook AMBER Alert в Україні, і ми сподіваємось у майбутньому зміцнити нашу співпрацю" , - зазначила зі свого боку Шеріл Сендберг.

"Facebook та Instagram для великої кількості малих і середніх компаній є ключовим джерелом трафіку" , - сказав Михайло Федоров.

Також учасники відеоконференції обговорили питання відкриття R&D-центру Facebook в Україні.

Автор: Анна Полисученко