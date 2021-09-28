"Слуга" пояснив, чому Разумкова не запросили до Трускавця

Голова депутатської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія підтвердив інформацію про те, що голові Верховної Ради Дмитру Разумкова поки не відправляли запрошення на виїзне засідання в Трускавці, оскільки він не є членом фракції, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"На даний момент немає (Разумкова не буде в Трускавці - ред.), поки, але це може змінитися. Поки йому не відсилали запрошення. Ми ще до кінця не добили наш формат. Він же не член нашої фракції, він позафракційний депутат. Поки ми робимо внутрішньофракційний захід. Але зараз обговорюємо різних запрошених гостей" , - сказав Арахамія в ефірі телеканалу" Україна-24 "в понеділок увечері.

Разом з тим Арахамія пояснив, що перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук візьме участь в цьому засіданні, попри те, що також не є членом фракції "Слуга народу", тому що "Стефанчук - менеджер проекту, так званої, "трійки". .. кілька годин відведено на презентацію, обговорення цієї програми".

Як повідомлялося, 1-2 жовтня в місті Трускавець (Львівська область) відбудеться виїзне засідання фракції "Слуга народу".