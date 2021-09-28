Росія більше не наполягає на зустрічах ТКГ у Мінську - Резніков
Продовження зустрічей Тристоронньої контактної групи у Мінську більше неможливе, що розуміє вже і Росія, повідомив в ефірі "Свобода слова" на телеканалі ICTV віцепрем'єр Олексій Резніков.
"Своїми діями пан Лукашенко зруйнував образ незалежного посередника. Тому до Мінська ми ні за яких умов їхати не зможемо", - сказав він.
За його словами, це вже розуміє і російська сторона.
"На останніх переговорах на просте запитання модератора, чи готові вони зустрічатися офлайн, вони сказали, що готові, але в якомусь безпечному місці. Слово "Мінськ" вже не звучить з вуст російської сторони", - підкреслив Резніков.