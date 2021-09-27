Арахамія анонсував кадрові зміни після зборів у Трускавці

В Кабінеті міністрів на початку жовтня відбудуться кадрові зміни. Перед цим кандидатів на пости в міністерства обговорять у партії "Слуга народу" на зборах у Трускавці, повідомляє Обозреватель.

Про це заявив керівник фракції Давид Арахамія в ефірі програми "Час Голованова", яка виходить на каналі "Украіна24". За його словами, після наради партія розкриє деталі та представить кандидатів.

Арахамія заперечив інформацію, яка появилась в деяких ЗМІ про те, що "слуги" будуть змінювати глав комітетів. А от в уряді з'являться нові міністри, зазначив керівник фракції "Слуга народу".

Він нагадав, що анонсував кадрові зміни в Кабінеті міністрів у вересні, однак вони відбудуться з невеликим запізненням – у першій декаді жовтня. Всі питання щодо цього "слуги" обговорять на своїх робочих зборах у Трускавці.

"Кадрові зміни стоять (на порядку денному - ред.). Я їх анонсував в кінці вересня, але трохи ми затримуємося. Це, умовно, буде перша декада жовтня. Ми в Трускавці ці питання обговорювати будемо. Я думаю, по приїзду вже будуть анонсовані кандидати й вже зберігати це в секреті не буде сенсу " , - заявив Арахамія.

Давид Арахамія також розкрив деякі подробиці виїзного засідання фракції. Він підтвердив, що на зборах "слуг" буде присутній президент Володимир Зеленський.

За словами керівника фракції, голові ВР Дмитру Разумкову запрошення на засідання не надсилали, "бо він позафракційний". Натомість його перший заступник Стефанчук на заході у Трускавці буде, оскільки він "менеджер проєктів законів так званої трійки".

Також Арахамія розповів, що на зборах у Трускавці обговорюватимуть кількість виконаних і не виконаних обіцянок, які "слуги" давали на виборах. Він не виключає, що після цих зборів може розпочатись новий "турбо-режим" в ухваленні законів.