Меркель та Макрон підтвердили готовність до "нормандської" зустрічі

Президент Франції Еммануель Макрон і федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель підтвердили готовність до зустрічі в Нормандські форматі на рівні лідерів в Берліні, заявив віце-прем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Проведення саміту залежить від всіх чотирьох лідерів нормандського формату. Але у нас є розуміння, що є готовність партнерів. Це підтвердили німецька та французька сторона, що їх лідери готові до цієї зустрічі, і вони готові зробити все шляхом прямих двосторонніх переговорів з главою Кремля, щоб запросити його на цей саміт в Берліні" , - заявив Резніков в ефірі телеканалу" ICTV "у понеділок увечері.

За словами Рєзнікова, "вже обговорювалася і можливість проведення саміту на рівні лідерів Нормандської четвірки не тільки в Берліні за участю Ангели Меркель, а й проведення наступного чергового саміту в Парижі за участю нового федерального канцлера Німеччини".

"Після того як Меркель передасть пост новому канцлерові, залишиться тільки один лідер Нормандського формату (Володимир Путін - ред.), Який пам'ятає, що було в 2014 році очно".