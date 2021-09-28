28 вересня 2021 - яке сьогодні свято, що сьогодні не можна робити

У цей день у світі відзначаються Всесвітній день боротьби проти сказу, День свободи від голоду, День народження ломбарду, Міжнародний день права знати, Міжнародний день загального доступу до інформації, Міжнародний день безпечних абортів, Міжнародний день поке (﻿блюдо гавайської кухні)﻿, повідомляє УНИАН.

У США - День штату Північна Кароліна, День реєстрації виборців, День кремового пирога з полуницею, День добросусідства, День "Почитайте дитині книгу, яка вам подобається", свято саке, День пивопітія, День "Задайте дурне питання", в Китаї - День Конфуція, в Тайвані - День вчителя, в Казахстані - День працівників атомної галузі, в Ізраїлі - Шміні Ацерет, Сімхат Тора, в Чехії - День чеської державності, День святого Вацлава, в Литві - День пам'яті жертв Тускуленай, у Таїланді - День прапора, в Гвінеї - день референдуму, в Новій Зеландії - День домініону.

Пам'ятні дати 28 вересня, річниці та події

У 1618 році в Брюсселі був відкритий перший у світі ломбард. Причому в тому вигляді, в якому існує і працює по сьогоднішній день. Він був відкритий під маркою будинок Ломбарді, який незабаром став власником мережі позикових установ по всій Європі, а його клієнтами були навіть королівські сімейства. До речі, ломбард є одним з найстаріших фінансових інститутів в історії людства.

Перші письмові згадки про нього є в грецьких і римських джерелах. Є свідчення, що в Китаї установи, що працюють за даним фінансовим принципом, існували ще більше 3000 років тому. В Європі кредити під заставу майна вперше з'явилися в середні століття. Родоначальниками в цьому напрямку є Англія і Бельгія, де вихідцями з італійської провінції Ломбардії був заснований будинок Ломбарді, звідси і сталося слово "ломбард". Через труднощі в економіці і проблеми банківської системи дана фінансова практика набула широкого поширення в світі.

У 1793 році в Канаді було оголошено, що всі діти рабів, що народилися після цієї дати, стануть вільними після досягнення ними віку 25 років.

У 1958 році у Франції відбувся референдум, на якому була прийнята Конституція П'ятої Республіки.

У 1994 році вантажопасажирський пором "Естонія" затонув у Балтійському морі, загинули 852 людини, врятувалися 137. Це сталося вночі під час шторму поблизу фінського острова Уте. Пором здійснював рейс між Таллінном і Стокгольмом. Пором, побудований в 1980 році в Німеччині, був розрахований на 2 тисячі пасажирів і 460 легкових машин.

Суднова команда в фатальному рейсі складалася повністю з естонців, а пасажирами в більшості своїй були літні шведи. Міжнародна комісія з розслідування обставин загибелі "Естонії" прийшла до висновку, що причиною катастрофи з'явилися конструктивні недоліки носового люка, занадто велика швидкість судна і сильний шторм.

У 1995 році Швеція, Фінляндія та Естонія підписали угоду про оголошення корпусу порома "Естонія" братською могилою без права обстеження і ведення там будь-яких робіт. До угоди також приєдналися Данія, Великобританія, Росія і Латвія. Існує й інша версія загибелі порома. У 1999 році комісія експертів, яка працювала на замовлення німецької верфі "Майєр-верф", де була побудована "Естонія", зробила висновок про те, що причиною катастрофи стало застосування вибухових пристроїв.

Як заявив голова групи експертів В.Хюммель, пором був підірваний російськими спецслужбами, щоб запобігти контрабандному вивезенню на захід якоїсь надсекретної зброї, вкраденої під час виведення російських військ з військових баз в Естонії.

У 2003 році стався збій енергомережі в Італії. Блекаут занурив у темінь на 12 годин всю територію країни, за винятком островів Сардинія та Ельба, а також частину Швейцарії в районі Женеви - на 3 години. Ця подія торкнулася 56 мільйонів осіб. У Римі стан справ погіршився тим, що якраз в цей час міською владою проводилася так звана "біла ніч", що мала на увазі роботу магазинів, музеїв, театрів, ресторанів і кафе до ранку.

Тому в момент відключення електрики поза будинками перебували тисячі жителів столиці. Сотні людей опинилися заблоковані в перегонах метрополітену. Багато людей застрягли в ліфтах. В результаті відключення електроенергії загинули чотири людини - один чоловік і три жінки. Чоловіка збила машина на неосвітленому перехресті, одна жінка отримала множинні опіки, коли на неї впав свічник, ще дві літні італійки впали зі сходів.

У 2009 році індійським космічним апаратом Chandrayaan-1 на Місяці була виявлена вода.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 28 вересня вшановує пам'ять святого великомученика Микити Готського. Інші назви свята: "Микита", "Микита осінній", " Микита Гусятник", "Репорез". В старовину була прикмета - щоб рік не мучитися від зубного болю, потрібно з'їсти ріпу в день "Микити Гусятника".

Що сьогодні не можна робити

У цей день краще не підходити до водойм, за повір'ям - може потягти водяний. А з дому краще нічого цінного не виносити - домовик може розсердитися.

Прикмети на 28 вересня

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

дощить - весна буде пізньою і сирою;

багато мурашників - зима буде холодною;

іній на деревах - завтра буде дощ.

Іменини 28 вересня

Іменини у Акакія, Максима, Микити, Степана, Федота, Йосипа, Марка, Дмитра, Андрія, Людмили, Івана, Марії, Петра, Миколи, Семена і Якова.