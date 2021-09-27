На українських ТЕС вугілля втричі менше необхідної кількості

На українських ТЕС вугілля втричі менше необхідної кількості

Станом на 27 вересня запаси вугілля на складах теплових електростанцій становлять 776,9 тис. Тонн. Це на 8,9% менше, ніж на 20 вересня і в три рази менше, ніж необхідно за затвердженим графіком Міненерго, повідомляє Дзеркало тижня.

За даними НЕК Укренерго запаси газового вугілля знизилися на 7,8% до 589,5 тис. тонн, а обсяги антрацитового вугілля - на 12,2% до 187,4 тис. тонн. У порівнянні з 1 вересня запаси вугілля на складах ТЕС збільшилися на 5,2%.

Згідно з графіком накопичення палива, затвердженого Міненерго, на складах ТЕС знаходиться в 3,1 раза менше вугілля, ніж повинно бути на 27 вересня.

У відомстві уточнили, що зростання запасів вугілля на складах ТЕС припинилося 21 вересня. Середньодобові обсяги поставок вугілля залишилися такими ж, як і на попередньому тижні (з 17 по 26 вересня - 54,2 тис. тонн, а з 10 по 19 вересня - 54,4 тис. тонн), тоді як витрата (спалювання) вугілля значно збільшилася - з 49,4 тис. тонн (10-19 вересня) до 61,1 тис. тонн (17-26 вересня).

Станом на 11:00 27 вересня в аварійному ремонті за заявками виробників знаходилися п'ять блоків і один корпус ТЕС і ТЕЦ потужністю 1,4 ГВт. Крім того, через відсутність палива не можуть працювати 16 блоків ТЕС і ТЕЦ потужністю 6,2 ГВт.

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