На українських ТЕС вугілля втричі менше необхідної кількості

Станом на 27 вересня запаси вугілля на складах теплових електростанцій становлять 776,9 тис. Тонн. Це на 8,9% менше, ніж на 20 вересня і в три рази менше, ніж необхідно за затвердженим графіком Міненерго, повідомляє Дзеркало тижня.

За даними НЕК Укренерго запаси газового вугілля знизилися на 7,8% до 589,5 тис. тонн, а обсяги антрацитового вугілля - на 12,2% до 187,4 тис. тонн. У порівнянні з 1 вересня запаси вугілля на складах ТЕС збільшилися на 5,2%.

Згідно з графіком накопичення палива, затвердженого Міненерго, на складах ТЕС знаходиться в 3,1 раза менше вугілля, ніж повинно бути на 27 вересня.

У відомстві уточнили, що зростання запасів вугілля на складах ТЕС припинилося 21 вересня. Середньодобові обсяги поставок вугілля залишилися такими ж, як і на попередньому тижні (з 17 по 26 вересня - 54,2 тис. тонн, а з 10 по 19 вересня - 54,4 тис. тонн), тоді як витрата (спалювання) вугілля значно збільшилася - з 49,4 тис. тонн (10-19 вересня) до 61,1 тис. тонн (17-26 вересня).

Станом на 11:00 27 вересня в аварійному ремонті за заявками виробників знаходилися п'ять блоків і один корпус ТЕС і ТЕЦ потужністю 1,4 ГВт. Крім того, через відсутність палива не можуть працювати 16 блоків ТЕС і ТЕЦ потужністю 6,2 ГВт.