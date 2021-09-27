Керівництво "Південної залізниці" підозрюють в розпилі двох мільйонів

СБУ повідомила про підозру заступнику керівника структурного підрозділу регіональної філії "Південна залізниця" в рамках справи про закупівлі спецодягу для потреб АТ "Укрзалізниця", повідомляє Дзеркало тижня.

Як стверджує прес-служба СБУ в Харківській області, під час закупівлі речового майна розікрали 1,7 млн гривень.

За даними слідства, у 2019 році посадові особи уклали кілька договорів з представниками місцевої фірми на закупівлю майна. Згідно з підписаними документами, комерсанти взяли на себе зобов'язання постачати спецодяг для працівників, які обслуговують електричні мережі залізниці.

Встановлено, що придбана за державні гроші продукція не відповідала встановленим стандартам та умовам укладених договорів - ділки використовували більш дешеві матеріали сумнівної якості, а реалізували товар як "високовартісний".

Зараз тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності.