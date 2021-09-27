У Криму тигр відкусив палець однорічній дитині

В Криму у парку левів "Тайган", який заробляє на сафарі, показуючи відвідувачам своїх вихованців, сталася трагедія. Тигр відкусив палець однорічному малюкові, повідомляє Обозреватель.

Про інцидент інформував Telegram- канал "Бушующий мир". Зазначається, що 22-річна мати вирішила піднести дитину до огорожі, щоб показати тигра ближче. Вона вийшла за межі безпечної зони і малюк опинився просто перед хижаком.

В цей момент тигр накинувся на дитину, схопив хлопчика за руку і відкусив пальця. Мати малюка розповіла, що відразу кинулася шукати медпункт в парку, але не знайшла навіть медсестри.

"Я шукала співробітників парку, щоб попросити допомоги, але поруч нікого не було. Я добігла до кіоску, де продавали корм для тварин, там жінка показала мені, де знаходиться медпункт. Коли я принесла дитину туди, медсестри на місці не було. Її так і не змогли знайти, якісь співробітники допомогли замотати бинтом руку Паші (потерпілий хлопчик - ред.) І викликали швидку, по суті, це вся допомога" , - обурювалася мати.

Швидка, яка прибула на місце, госпіталізувала малюка з мамою в дитячу клінічну лікарню Сімферополя. Там хлопчику провели операцію, зашили рану.

Малюк біля загорожі з тиграми. Джерело: kp.ru

Однорічний малюк, якому тигр відкусив палець. Джерело: kp.ru

Тигр у парку-сафарі "Тайган". Джерело: kp.ru

Малюк після операції. Джерело: kp.ru

22-річна мати малюка світлана. Джерело: kp.ru

Варто зазначити, що Кримський сафарі-парк "Тайган" - один з найбільших в Європі розплідників левів та інших видів великих хижих кішок. Там проживає близько 60 левів, 40 тигрів і багато інших тварин. Туристи іноді нехтують правилами безпеки й підходять дуже близько до хижаків. Цього разу це призвело до трагедії з малюком.