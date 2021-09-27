Саакашвілі летить у Тбілісі, попри загрозу арешту

Колишній президент Грузії Міхаїл Саакашвілі, який нині мешкає в Україні, повідомив, що прибуде до Тбілісі.

Це має статися ввечері 2 жовтня, коли вибори до органів місцевого самоврядування будуть завершені. У соцмережах він показав свій авіаквиток на 2 жовтня рейсом Київ - Тбілісі.