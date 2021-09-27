Саакашвілі летить у Тбілісі, попри загрозу арешту
Колишній президент Грузії Міхаїл Саакашвілі, який нині мешкає в Україні, повідомив, що прибуде до Тбілісі.
Це має статися ввечері 2 жовтня, коли вибори до органів місцевого самоврядування будуть завершені. У соцмережах він показав свій авіаквиток на 2 жовтня рейсом Київ - Тбілісі.
"Після того, як виборчі дільниці будуть закриті, ми всі повинні в містах та селах вийти на вулиці, щоб захистити нашу досягнуту перемогу, тому я не можу залишитися осторонь від цього процесу. Увечері 2 жовтня я буду в Тбілісі", - заявив екс -президент Грузії в відеозверненні через Facebook до своїх прихильників.