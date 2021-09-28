Кулеба оцінив підсумки виборів в Німеччині

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що, хто б не стояв на чолі нового уряду Німеччини, коаліція буде збалансованою і сприятливою для України, повідомляє УНІАН.

"Вчора я отримав смс з Німеччини від однієї дуже обізнаної людини, друга України, яка написала мені, що найгірший сценарій коаліції для України зведений практично до нуля. І тепер, хто б не стояв на чолі уряду Німеччини, коаліція, якщо не станеться якихось форс мажорів, так чи інакше буде збалансованою і сприятливою для України" , - розповів міністр в ефірі програми "Свобода слова на ICTV".

Водночас Кулеба наголосив на тому, що, хто б не був канцлером Німеччини, він насамперед буде канцлером Німеччини.

Віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков заявив, що за результатами консультацій у Німеччині він з'ясував, що позиція щодо України у всіх політичних сил, які потенційно увійдуть до коаліції, однакова та полягає у підтримці її незалежності та суверенітету.