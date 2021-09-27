На Сумщині від травм загинув військовий

У Сумській області, в Ромнах під час завантаження військової техніки 10 реактивної артбатареі четвертого реактивного артилерійського дивізіону був важко травмований старший солдат, 24-річний Квокша В'ячеслав Володимирович, повідомляє Кореспондент.

Квокша В'ячеслав, facebook

Про це в понеділок, 27 вересня, йдеться на сторінці в Facebook Кролевецького міської ради. Уточнюється, що В'ячеслава затиснуло між двома транспортними засобами.

"Водій автомобіля ЗІЛ наїхав на 24-річного чоловіка, який від отриманих травм помер на місці. Попередньо встановлено, що 51-річний житель м. Суми, керуючи автомобілем ЗІЛ, при русі заднім ходом допустив наїзд на жителя Кролевецького району" , - зазначив представник Нацполіціі Сумщини Володимир Крупецький.

В'ячеслав народився у 1996 році. Жив із батьками в селі Буйвалове, що на Кролеветчині. У 2017 році прийшов на строкову службу, а після залишився в рядах військових за контрактом. Весь час, з 2017 року, служив у четвертому реактивному артилерійському дивізіоні.