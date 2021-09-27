Діти заради розваги підпалили будинок багатодітної родини

У селі Куяльницькому територіальної громади Одеської області двоє дітей у віці 9 і 13 років, розбили вікно і підпалили будинок багатодітного батька-одинака, повідомляє Кореспондент.

Про це в понеділок, 27 вересня, заявили в Нацполіціі Одеської області. Правоохоронці розповіли, що неповнолітні розбили вікно в чужій хаті і підпалили диван та фіранки. Вогонь і самих дітей помітила сусідка сім'ї і викликала рятувальників. Після того як малолітніх затримала поліція, вони розповіли, що зробили це заради розваги.

За даними поліції, в будинку на момент підпалу нікого не було, оскільки 36-річний господар знаходився в лікарні разом зі своїм тримісячним немовлям. А 13-річна дівчинка і троє хлопчиків у віці від двох до восьми років були у родичів. Мати дітей недавно померла.

У поліції відкрили провадження за ч.2 ст.194 Кримінального кодексу України (карається позбавленням волі на строк від трьох до десяти років). Оскільки до скоєння злочину причетні неповнолітні, то за це будуть відповідати їх батьки.